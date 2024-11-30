رئيس المجلس الإقليمي لماتيه آشر في الجليل الغربي: إعادة الإعمار في المجتمعات الحدودية سوف تستغرق أشهرا

كشف رئيس المجلس الإقليمي لماتيه آشر في الجليل الغربي، أن "إعادة الإعمار في المجتمعات الحدودية سوف تستغرق أشهرا"، وذلك بعد الضرر والدمار الذي ألحقته عمليات حزب الله بمستوطات الشمال جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ورأى المسؤول الإسرائيلي أنه "لا يمكن لأحد ضمان عدم إطلاق وحدة الرضوان صواريخ على الجليل".

ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار الذي يخرقه الجيش الإسرائيلي عبر القصف وتحليق المسيرات، في حين أشارت القيادة الوسطى الأميركية، إلى أن الجنرال جاسبر جيفيرز من قيادة العمليات الخاصة في بيروت و"سيعمل رئيسا مشاركا لآلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان".

وأوضحت أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيكون الرئيس المدني المشارك في رئاسة الآلية حتى تعيين مسؤول مدني دائم.