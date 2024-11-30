المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب الجنوبي

نقلت قناة "الجزيرة" عن المعارضة السورية المسلحة، قولها إنها سيطرت على مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب الجنوبي.

ويأتي ذلك بعد أن أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، عن غارات جوية روسية تستهدف عدة أحياء في حلب للمرة الأولى منذ 8 سنوات.

وقال المرصد إن ما يسمى بهيئة "تحرير الشام" والفصائل المسلحة المعارضة الحليفة لها "سيطروا على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون".

وقال مصدران عسكريان سوريان لرويترز: "قصف بطائرات روسية وسورية استهدف مقاتلي المعارضة بمدينة حلب".

وكانت قد أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين عسكريين سوريين، بأن "سوريا تلقت وعدا بمساعدة روسية إضافية لمنع المسلحين من السيطرة على حلب".

وقال المصدران "نتوقع وصول عتاد روسي جديد إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية خلال 72 ساعة".

في وقت سابق، أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن تسلل عدد من المسلحين نحو أحياء المدينة الغربية "حلب الجديدة" و"جمعية الزهراء" و"سيف الدولة" و"صلاح الدين" والمشفى الجامعي في حلب السورية.

وكشفت عن وصول تعزيزات كبيرة لقوات الجيش السوري إلى مدينة حلب عبر طريق خناصر أثريا تزامنا مع مواصلة الطيران الحربي وسلاح المدفعية استهداف خطوط إمداد المسلحين المتجهة نحو غرب المدينة.