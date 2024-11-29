المطران عون عيّن اللجنة الإعلامية في أبرشية جبيل المارونية

أصدر راعي أبرشيّة جبيل المارونيّة المطران ميشال عون، مرسومًا أعلن فيه "تعيين اللّجنة الإعلاميّة في أبرشيّة جبيل المارونيّة، لمدّة 3 سنوات، وهي مؤلّفة من الخوري أنطوان عطالله مرشدًا، جوزفين إدوار أبي غصن منسّقة، رئيس مكتب "الوكالة الوطنيّة للإعلام" في جبيل عبدو ميشال متى أمينًا للسّرّ، وعضويّة: الخوري باتريسيو بوعكر، الشّدياق كارلوس شاهين، جاندارك سمعان أبي عقل، ومرتين نبيل بطرس".
وسأل المطران عون لهذه اللجنة "النِّعم المطلوبة من لدن الرب، لتؤدّي الخدمة الموكولة إليها بكلّ تفان وغيرة، كي تنشر الرّسالة المسيحيّة وتعزّز الإيمان باستخدام وسائل الإعلام والمنصّات الرّقميّة، بغية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أبنائنا، ونسج وتفعيل شبكة العلاقات مع العاملين في هذا القطاع".
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