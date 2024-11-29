أبو فاعور: هاجسنا الأساسي مستقبل التلاميذ التربوي والتعليمي الذي نحرص عليه ونسعى لنجاحه

أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، أنّ "وزارة التربية والتعليم العالي بمدارسها الرّسميّة بشكل أساسي وبعض الخاصّة، تحمّلت العبء الأساسي في موضوع النّزوح، وكان لمديرات ومديري المدارس في منطقة راشيا والبقاع الغربي الجهد الكبير الّذي يستحقّ الثّناء والشّكر"، مشدّدًا على أنّ "هاجسنا الأساسي مستقبل التّلاميذ التّربوي والتّعليمي، الّذي نحرص عليه ونسعى للقيام بكلّ الجهود الممكنة لأجل نجاحه".

وأوضح، خلال لقائه تربوي عقده مع مديرات ومديري ثانويات ومدارس ومعاهد راشيا الرّسميّة، في مركز "كمال جنبلاط الثّقافي الاجتماعي" في راشيا، خُصّص لاستكمال ومتابعة الوضع التّربوي ومعالجة القضايا العالقة، أنّ "الاجتماع موجّه في شكل أساسي لشكر مديري المدارس على الجهد الكبير الّذي بذلوه في مسألة إغاثة النّازحين. أمّا الموضوع الآخر الّذي طُرح في الاجتماع فإعادة النّظر بموضوع المدارس وحاجاتها، والإصلاحات وحاجات التّرميم الموجودة فيها، والحاجات لجهة البرامج لتأمين إعادة انطلاق العام الدراسي بشكل سليم".