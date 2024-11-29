استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية: 10% من الإسرائيليين يرون أن حرب لبنان انتهت بنصر كامل و38% يعتبرونه جزئيا

كشفت استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، أن "71% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب في غزة مقابل إبرام صفقة تبادل أسرى، و56% من مؤيدي كتلة نتنياهو يؤيدون إبرام صفقة تعيد الأسرى مقابل إنهاء الحرب".

ولفت استطلاع الرأي، الى أن "10% من الإسرائيليين يرون أن حرب #لبنان انتهت بنصر كامل و38% يعتبرونه جزئيا، و39% يعتقدون أن رئيس الوزراء السابق بينيت أكثر ملاءمة من نتنياهو لرئاسة الحكومة".