استطلاع للقناة 12 الإسرائيلية: 10% من الإسرائيليين يرون أن حرب لبنان انتهت بنصر كامل و38% يعتبرونه جزئيا

كشفت استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، أن "71% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب في غزة مقابل إبرام صفقة تبادل أسرى، و56% من مؤيدي كتلة نتنياهو يؤيدون إبرام صفقة تعيد الأسرى مقابل إنهاء الحرب".
ولفت استطلاع الرأي، الى أن "10% من الإسرائيليين يرون أن حرب #لبنان انتهت بنصر كامل و38% يعتبرونه جزئيا، و39% يعتقدون أن رئيس الوزراء السابق بينيت أكثر ملاءمة من نتنياهو لرئاسة الحكومة".
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