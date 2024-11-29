المدير العام لوزارة الصحة بغزة: إسرائيل تستخدم أسلحة في شمال القطاع تؤدي لتبخر الأجساد

أشار المدير العام لوزارة الصحة بغزة، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أن "الاحتلال يستخدم أسلحة في شمال القطاع تؤدي لتبخر الأجساد، ولا علم لدينا عن المجازر لأن الاحتلال يمنعنا من الحصول على المعلومة".

من جهته، لفت المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، الى أن "الاحتلال منع لعملنا في الشمال يجعلنا عاجزين عن الاستجابة للمناشدات، وما يجري في شمال قطاع غزة إبادة منظمة وتطهير عرقي".

وأضاف "هناك نحو 60 ألف شخص شمالي القطاع بلا طعام أو شراب، وهناك نحو 10 آلاف مصاب في شمال القطاع خلال 50 يوما"، متابعاً "هناك أحياء يبقون لوقت طويل تحت الأنقاض ولا يوجد دفاع مدني لانتشالهم".

وأردف "عائلات بأكملها أبيدت في شمالي قطاع غزة ولا نعلم عنها شيئا، ولا نعلم الكثير مما يجري في شمالي غزة بسبب الحصار الإسرائيلي".