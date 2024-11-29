شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن تنظيم يوم تضامنى مع الشعب الفلسطيني.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تنظم نقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم الأحد 1 ديسمبر.

تبدأ الفعاليات الساعة 5 مساءً بافتتاح معرض كاريكاتير وصور بعنوان "فلسطين في القلب" بمشاركة أبرز فناني الكاريكاتير، يليه عرض تنظمه اللجنة الثقافية والفنية في النقابة للفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع، وهو الفيلم الذي نال إشادة الجمهور والنقاد خلال عرضه في الدورة الأخيرة لمهرجان القاهرة السينمائي، ويضم وجبة دسمة من الأفلام صُناعها شباب من غزة قدموا أفلامًا قصيرة لكنها تعبر عما مروا به من أمل وألم واللحظات الإنسانية، التى تتسم بالزخم في غزة.

ويلي عرض الفيلم كلمة ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين، يتحدث خلالها عن فكرة الثقافة والفن في مواجهة الإبادة.

ويعقب عرض الفيلم ندوة حول آخر تطورات العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، وقرار الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب نتنياهو وجالانت، يتحدث خلالها خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، وناصر أبوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين، والدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وناصر أمين المحامي بمحكمة العدل الدولية.