شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم لقاءً حواريًا الثلاثاء تمهيدا لانطلاق المؤتمر العام والان مع تفاصيل الخبر

تنظم لجنة اقتصاديات الصحافة بالمؤتمر العام السادس للصحفيين، لقاءً حواريًا نهائيًا تمهيدا للمؤتمر العام، وذلك في الخامسة مساء الثلاثاء 3 ديسمبر 2024م، بمشاركة خالد البلشى نقيب الصحفيين، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر، ومقرري اللجان الثلاث.

ودعت اللجنة جميع الصحفيين للمشاركة في اللقاء لمناقشة كل الأفكار، والتوصيات المقترحة لعرضها على المؤتمر، وتضمينها المستخرجات المرتقبة من فعاليات المؤتمر السادس، كما دعت الذين ساهموا في تقديم أوراق عمل ومقترحات على مدى جلسات واجتماعات اللجنة، الاستعداد لتقديم عرض لرؤاهم خلال لقاء الثلاثاء، وتقديم مقترحاتهم مختصرة ومكتوبة في نقاط خلال الندوة، لتضمينها توصيات المؤتمر.

وأكدت اللجنة أن حضور هذا اللقاء والتفاعل خلال المؤتمر هو الأساس لنجاح مؤتمرنا العام السادس، لافتة إلى أن اللقاء يناقش قضايا صناعة الصحافة الاقتصادية، وما يتعلق بالأجور وآفاق تحسينها، وتعظيم موارد المؤسسات الصحفية، والصحف القومية والحزبية والخاصة، وأسس التطوير، وكيفية استفادة الصحف من عوائد بيع المحتوى عبر مختلف الوسائط، وطرق زيادة موارد النقابة بما يعود على أعضائها، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

ومن المقرر أن تنظم لجنة التشريعات وحرية الصحافة لقاءً مماثلًا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، تناقش فيه ما يتعلق بمحاورها الرئيسية.

