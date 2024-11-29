شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.. مصر تؤكد دعمها لحقوق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

يوافق اليوم 29 نوفمبر الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتجديد الالتزام بدعمه حتى استعادة حقوقه المشروعة.

وفي هذا السياق، أكدت مصر على موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشددة على أهمية العمل نحو تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتواصل مصر دورها المحوري في هذا الملف من خلال دعمها للمصالحة الفلسطينية وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني، إلى جانب دورها في تخفيف معاناة سكان قطاع غزة عبر تقديم المساعدات الإنسانية والطبية وتسهيل مرورها عبر معبر رفح، كما تجدد مصر دعوتها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على استئناف مفاوضات السلام على أسس واضحة تضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

ويأتي هذا اليوم العالمي كفرصة لتأكيد أهمية التضامن الدولي مع الفلسطينيين وحقوقهم، ولحث الأطراف كافة على تكثيف جهودها من أجل وضع حد للصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.