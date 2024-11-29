قائد الجيش التقى رئيس أركان الدفاع الهنغاري وبحثا سبل تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني والهنغاري

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس أركان الدفاع الهنغاري الجنرال Gábor Böröndi، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والهنغاري.

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