القناة 13 الإسرائيلية: إطلاق نار يستهدف دورية لحرس الحدود الإسرائيلي قرب بيت لحم جنوبي الضفة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "إطلاق نار يستهدف دورية لحرس الحدود الإسرائيلي قرب بيت لحم جنوبي الضفة دون إصابات".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة بنيامين، الى أننا "ندعو رئيس الحكومة ووزير الدفاع لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن منفذ عملية أرئيل التي تبنتها كتائب القسام "تمكن من إفراغ 3 مخازن رصاص نحو الحافلة قبل إطلاق الجيش النار عليه".

ولفتت إلى أن "منفذ عملية أرئيل هو سامر حسين من قرية عينبوس جنوب نابلس ويبلغ من العمر 46 عاما".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية

وأشارت إلى أن "أحد مجاهدينا باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة في أرئيل فأصاب 9 جراح 3 منهم حرجة".