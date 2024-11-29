"حماس": نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكسر الحصار عن شمال قطاع غزة

طالبت حركة "حماس"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"كسر الحصار عن شمال قطاع غزة ووقف الإبادة التي ينفذها جيش الاحتلال".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر طبي لقناة "الجزيرة"، عن "نحو 70 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال في مجزرتين منفصلتين ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق العمليات في شمال قطاع غزة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
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