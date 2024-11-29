شكرا لقرائتكم خبر عن "كتلة الحوار": الدولة المصرية لن تتخلى عن دورها في تحقيق آمال الفلسطينين والان مع تفاصيل الخبر

قالت نرمين ميشيل، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن الدولة المصرية بعثت رسائل للمجتمع الدولي بأنها لن تتخلى عن دورها في تحقيق آمال هذا الشعب لإقامة دولة مستقلة خاصة عدم الانسياق وراء مخطط التهجير الذى حاول الاحتلال التلاعب به وتمريره.

وأشارت عضو مجلس الأمناء إلى أن ما يحدث في غزة يخترق قوانين الإنسانية بداية من قتل المدنيين ونهاية بتفجير المدارس والمستشفيات ومنع وصول الأغذية والأدوية لهم .

وأضافت أن الأزمة الفلسطينية أكدت أن الدولة المصرية أثبتت قوتها وقدرتها وأظهرت امتلاكها خبرة دبلوماسية وتاريخية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وروت نرمين ميشيل تفاصيل ما عانته خلال اختيار صور معرض كتلة الحوار الذى أقيم أول أمس بحضور السفير الفلسطيني في القاهرة، للاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لشهداء غزة من أطفال ونساء قائلة: "كانت مشاهد صعبة ومؤثرة ومؤلمة، تعكس الواقع والمعاناة التي يعيشها أشقاؤنا الفلسطينيون نتيجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الغير إنسانية لتوثيقها من أجل إيصالها إلى العالم".

وأشارت إلى أن المعرض تتضمن عدة أقسام منها معرض فوتوغرافيا ومعرض للصور التي تم توثيقها بأيادي أطفال غزة وأبناء الشهداء وتوثيق المعاناة التي عاشوها.