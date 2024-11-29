شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: الإخوان يروجون الأكاذيب من أجل تهديد استقرار الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل ترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار في الدولة المصرية، مشددًا على أن هذه المحاولات اليائسة لن تنجح في التأثير على وعي الشعب المصري أو النيل من وحدته.

وأشار الشهابي في تصريح لـ ”الخليج 365”، إلى أن الإخوان يعتمدون منذ تأسيسهم على نشر الأخبار الزائفة لتشويه صورة المؤسسات الوطنية، في محاولة لخلق حالة من البلبلة والتشكيك في الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي.

وأوضح أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بمخططات الجماعة الإرهابية وأساليبها الملتوية، مشيدًا بدور الدولة في التصدي لهذه الأكاذيب عبر تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق أولاً بأول، لافتا أن جماعة الإخوان تلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة رئيسية لبث شائعاتها، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات الكاذبة، والتحقق من الأخبار من مصادرها الرسمية، واختتم أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية والاستقرار، وأن الشعب المصري بمساندته لقيادته السياسية ومؤسساته الوطنية هو الضمانة الحقيقية لإفشال أي مؤامرات تستهدف الوطن.