شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الإسكندرية عضو التحالف الوطني تفوز بالجائزة التقديرية لإيكروم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة، المركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية، عن فوز مكتبة الإسكندرية عضو التحالف الوطني بالجائزة التقديرية للدورة الرابعة من "جائزة إيكروم-الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية" لعام 2023-2024، وذلك عن مشروع "إرث معجم: إدارة وحفظ وتوثيق قاموس أحمد باشا كمال".

وتحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تم منح الجائزة لمكتبة الإسكندرية بعد النجاح في رقمنة وترميم معجم اللغة المصرية القديمة لأحمد باشا كمال، الذي يُحفظ في مكتبة الكتب النادرة بالمكتبة، وذلك خلال عملية استغرقت ثلاثة أعوام.

تنافس أكثر من خمسين مشروعًا من مختلف الدول العربية على هذه الجائزة، وتم اختيار 18 مشروعًا للقائمة المختصرة من بينها مشاريع من مصر، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، سوريا، عمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، واليمن.

في خلال يومي 26 و27 من نوفمبر، قامت لجنة التحكيم بمراجعة هذه المشروعات ومناقشتها مع مديريها، مع التركيز على كيفية تحقيق أهداف إيكروم-الشارقة في اختيار أفضل الممارسات للحفاظ على التراث الثقافي، بما في ذلك تعزيز المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة وبناء القدرات، وهو ما تجسد بوضوح في مشروع معجم أحمد باشا كمال.