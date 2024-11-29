مساعد وزير الخارجية الإيراني: قرار طهران بالرد على إسرائيل قائم رغم وقف إطلاق النار في لبنان

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني محمد رضا شيباني، أن "قرار طهران بالرد على إسرائيل قائم رغم وقف إطلاق النار في لبنان".
أشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، الى أن "التحركات الجديدة للجماعات الإرهابية التكفيرية هي جزء من مخطط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني غير الشرعي وعلى جيران سوريا أن يكونوا يقظين وألا يقعوا في فخ مخططاتهم".
ولفت قاليباف، في إشارة إلى الأحداث في سوريا، الى أن "التحركات الجديدة للجماعات الإرهابية التكفيرية هي جزء من مخطط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني غير الشرعي".
وأكد أنه "على جيران سوريا أن يكونوا يقظين وأن لا يقعوا في فخهم"، مضيفاً "بعد هزيمة الكيان الصهيوني، ستدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة الحكومة السورية والشعب السوري ضد المؤامرة الجديدة".
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