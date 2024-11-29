ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ معزّزين بالآليات من مراكز متعدّدة، وبعد جهود دامت منذ السّاعة 13:00 ولغاية السّاعة 18:00 من تاريخ اليوم، أخمدوا حريقًا شبّ في مولّدَين للطّاقة الكهربائيّة وخزّان مازوت ومستودع علف في المنصورة- البقاع، وقد اقتصرت الأضرار على المادّيّات".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق مولدَين للكهرباء وخزان مازوت ومستودع علف في المنصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.