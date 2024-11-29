زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّه تمّ "رصد نشاط وتحرّك لمنصّة صاروخيّة متنقّلة تابعة لـ"حزب الله" في ​جنوب لبنان​، وقد تمّ إحباط التّهديد، من خلال غارة جوّيّة لطائرة تابعة لسلاح الجو"، مدّعيًا أنّ "الجيش منتشر في جنوب لبنان، ويعمل لإزالة تهديدات تهدّد إسرائيل وتشكّل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النّار".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم رصد تحرك لمنصة صاروخية لـ"حزب الله" بجنوب لبنان وإحباط التهديد بغارة جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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