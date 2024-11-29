القناة 12 الإسرائيلية: نتانياهو سيعقد الليلة مناقشة أمنية خاصة مع كبار المسؤولين الأمنيين بشأن سوريا ولبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد الليلة مناقشة أمنية خاصة مع كبار المسؤولين الأمنيين بشأن سوريا ولبنان".

وفي وقت سابق، كان قد زعم الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بأنه رصد خلال اليوم "عمليات مشبوهة شكلت خطرا على إسرائيل من جانب حزب الله في ما يعد خرقا لوقف إطلاق النار".

ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار في لبنان، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات عبر القصف أو تحليق المسيرات في الجنوب.