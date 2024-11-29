عمل هواة أم نوايا عدوانية؟!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: على مدى الأسابيع القليلة الماضية، تم رصد عدد من الطائرات بدون طيار بشكل غامض فوق أربع قواعد جوية تستخدمها القوات الجوية الأميركية في المملكة المتحدة.

وتم رصد الأجهزة الجوية بدون طيار لأول مرة في 20 نوفمبر، فوق وفي محيط قواعد ليكنهيث RAF Lakenheath ومايلدنهول RAF Mildenhall، في سوفولك، وفيلتويل RAF Feltwell في نورفولك وفيرفورد RAF Fairford في غلوسيسترشاير.

ودفع النشاط غير المعتاد شرطة وزارة الدفاع البريطانية إلى إجراء تحقيق. كما تم نشر حوالي 60 جنديًا بريطانيًا، بما في ذلك متخصصون في مكافحة الطائرات بدون طيار، للمساعدة في الدفاع عن القواعد.

رصد الأربعاء

كان تم رصد الطائرات بدون طيار لأول مرة في محيط القواعد الجوية الثلاث يوم الأربعاء الماضي.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الأميركية في أوروبا إن تحركات مماثلة حدثت مرة أخرى يوم الجمعة 22 نوفمبر و"خلال ساعات الليل" يوم الاثنين من هذا الأسبوع.

وقال المتحدث إن عدد المركبات الجوية "تذبذب" و"تباين بين القواعد".

وعندما سألته محررة الأمن والدفاع في (سكاي نيوز) ديبورا هاينز، قال المتحدث باسم القوات الأميركية إنه "لم يكن هناك أي تأثير على السكان أو البنية التحتية ولم يتم تحديدهم على أنهم معادون". "ومع ذلك، لا يزالون يخضعون للمراقبة المستمرة لضمان سلامة وأمن المنشآت".

وأضافت المراسلة أنه لا يزال "من غير الواضح عدد الطائرات بدون طيار المشاركة، ومن الذي يقوم بتشغيلها ولماذا يفعلون ذلك" ولكن يبدو أن الأمر "خطير بما يكفي" بالنسبة للمملكة المتحدة لنشر أفراد عسكريين.

وتعد ليكنهيث موطنًا للجناح المقاتل رقم 48، والذي تصفه القوات الجوية الأمريكية بأنه أساس قدرتها القتالية في أوروبا. وتستضيف قاعدة مايلدنهول الجناح رقم 100 للتزود بالوقود الجوي، وقاعدة فيلتويل هي مركز للإسكان والمدارس والخدمات الأخرى.

وتعد قاعدة فيرفورد موطنًا لمقر جناح الدعم القتالي رقم 501 وسرب القاعدة الجوية رقم 420.

وتستأجر القوات الجوية الأميركية القواعد الأربع من بريطانيا.

ماذا قال البلدان؟

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تدعم استجابة القوات الجوية الأمريكية للمشاهدات، مضيفة أنها "تأخذ التهديدات على محمل الجد".

ومن المفهوم أن هذا الرد يشمل نشر حوالي 60 عسكريًا، بما في ذلك أعضاء جناح حماية القوة التابع لفوج سلاح الجو الملكي البريطاني، بمهارات متخصصة في مواجهة الطائرات بدون طيار للمساعدة في حماية القواعد الأمريكية ومحاولة معرفة المسؤول عن تشغيل المركبات الجوية بدون طيار.

وتدير قوات سلاح الجو الملكي البريطاني نظام ORCUS المضاد للطائرات بدون طيار، والذي لديه القدرة على "اكتشاف وتتبع وتحديد، وإذا لزم الأمر، هزيمة الطائرات بدون طيار المعادية"، وفقًا لموقع سلاح الجو الملكي البريطاني على الإنترنت.

وقالت الوحدات العسكرية الأميركية إنها لا تزال تراقب المجال الجوي فوق القواعد الأربع مساء الثلاثاء.

من الذي يمكن أن يقوم بتشغيل الطائرات بدون طيار؟

قال المتحدث باسم البنتاغون اللواء باتريك رايدر يوم الثلاثاء إنه من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول ما إذا كانت الطائرات بدون طيار قد أرسلها هواة. واعترف بأن الطائرات بدون طيار الصغيرة شائعة إلى حد ما.

ومع ذلك، قال مصدر أمني لشبكة (سكاي نيوز) إن نشاط الطائرات بدون طيار كان "منسقًا بشكل رهيب". وقال آخر إنه "غريب" و"غريب للغاية".

واتفق مسؤول أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، على أنه لا يبدو أن الطائرات بدون طيار كانت من عمل الهواة، مضيفًا أن الجيش الأمريكي سيواصل التحقيق.

ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الطائرات بدون طيار لديها نية عدائية، إلا أن المشاهدات تأتي في وقت تصاعدت فيه الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا بشكل كبير.

يذكر أن أوكرانيا قصفت أهدافًا داخل روسيا بصواريخ متوسطة المدى قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا بعد أن أذن الرئيس جو بايدن باستخدام الأسلحة. وبعد فترة وجيزة، حذر الرئيس فلاديمير من أنه قد يرد على الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة المستخدمة ضد أهداف في روسيا.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط التالي:

https://news.sky.com/story/whats-going-on-with-drones-spotted-over-us-air-bases-in-uk-13261593