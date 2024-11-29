شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى.. مصر تجدد دعوتها لوقف الانتهاكات والان مع تفاصيل الخبر

يُحيي العالم اليوم، 29 نوفمبر، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو يوم يرمز إلى دعم المجتمع الدولي لنضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وفي هذه المناسبة، أكدت مصر في العديد من المحافل الدولية على التزامها الدائم بدعم القضية الفلسطينية، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

ورفضت مصر أن استمرار السياسات الاستيطانية وتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشرقية يمثل عقبة أمام تحقيق السلام، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان وقف هذه الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين ، كما جددت مصر تأكيدها على أهمية استئناف مفاوضات السلام برعاية دولية تضمن تحقيق العدالة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن الأمن والاستقرار للجميع.

ويأتي هذا اليوم العالمي كتأكيد على أن القضية الفلسطينية لا تزال حية في وجدان العالم، وأن التضامن مع الشعب الفلسطيني يمثل التزامًا دوليًا بدعم حقوقه حتى تحقيق العدالة والسلام.