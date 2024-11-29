شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق قافلة طبية مجانية فى قرية الغوابين بمركز فارسكور بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المستمرة لدعم وتحسين مستوى الرعاية الصحية في المناطق الأولى بالرعاية، نظمت جمعية رعاية مرضى الكبد المصري، إحدى جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية مجانية في قرية الغوابين بمركز فارسكور، محافظة دمياط.

تأتي هذه المبادرة في إطار نشاط التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في القرى والمناطق الريفية.

وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من أهالي القرية، حيث تم تقديم الفحوصات الطبية والاستشارات اللازمة لمرضى الكبد، بالإضافة إلى توزيع الأدوية والعلاج اللازم، وتوعية المجتمع بأهمية الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.