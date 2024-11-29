شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تكشف عن ضحايا جدد نتيجة انقلاب قارب بنهر النيجر والان نبدء بالتفاصيل

مفقودون كُثر

استمرار الحوادث

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات النيجيرية أن 100 شخص على الأقل أصبحوا في عداد المفقودين، بعد انقلاب قارب بإحدى مناطق نهر النيجر في شمالي نيجيريا.وكثيرًا ما تقع هذا الحوادث ففي ذات البلد، وخلال الشهر الماضيي ارتفعت حصيلة ضحايا انقلاب قارب في نهر شمال النيجر إلى 60 قتيلًا على الأقل.وذكرت السلطات حينها، أنها تمكنت من إنقاذ أكثر من مئة شخص إلا أن 150 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.السلطات ذكرت آنذاك أن القارب كان يقل مئات الركاب معظمهم من النساء والأطفال عندما غرق في نهر النيجر.في سبتمبر الماضي، لقي أيضا ما لا يقل 41 شخصًا حتفهم إثر غرق قارب كان يقلهم في نهر بولاية "زمفرة" شمال نيجيريا.وكان القارب ينقل 53 مزارعًا إلى أراضيهم على نهر "غومي" حين غرق في منتصف الطريق، واستمرت عمليات البحث للعثور على جثث الغرقى.