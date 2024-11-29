قداس بزغرتا في اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة بعنوان "من يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد"

أقيم في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان – زغرتا قداس الهي، لمناسبة اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة تحت عنوان "من يزرع بالبركات بالبركات أيضا يحصد"، وترأسه الأب ويليام المكاري وخدمه أولاد مركز جمعية العناية الالهية.

ولفت الاب المكاري، في عظته، الى أننا "نلتقي اليوم مع جمعية العناية الالهية التي تهتم في رعيتنا بأخوتنا واخواتنا ذوي الحاجات الخاصة جسديا وفكريا، وفي اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة لنؤكد أهمية وجود هؤلاء الأحبة بيننا، خاصة أن الله اراد من خلالهم أن يرينا المحبة في حياتنا وبيننا".

ولفت الى أننا نطلب الصلاة على نية الجمعية التي تأخذ على عاتقها رسالة المحبة الواضحة والصادقة في رعيتنا وتهتم بحاجات اخوتنا واهلنا. ونشدد على المحبة التي هي أساس في انقاذ حياتنا من الشرور".

وأضاف "في هذا العيد، نشكر الله على نعمته ونشكره على وجودكم بيننا. فأنتم تعلموننا ان مشيئة الله هي الحياة، والحياة لا قيمة لها بلا محبة . وأن الله أراد أن يحبنا من خلالكم وبلا حساب".

بعد القداس الذي تخلله كلمة لبدوي قنيعرالدويهي الذي طلب "الصلاة بحرارة عن نفس المرحومين ميلاد الغزال معوض وزوجته حوا حنا وانطوان دحدح، بشير نكد وزوجته الذين دعموا هذا المركز بفروعه كافة وآمنوا برسالته".