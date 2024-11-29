قوى الأمن عممت صورة قاصر فُقدت بتاريخ 16-11-2024

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر كوثر طلعت شكر (من مواليد عام 2008، لبنانية) التي فقدت بتاريخ 16-11-2024.

وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر السعديات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.