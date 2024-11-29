فيدان: الشعب الفلسطيني سيتمتع حتمًا بحياة حرة على أرضه وسنواصل السعي لتحقيق العدالة والسلام

أكّد وزير الخارجيّة التّركيّة ​هاكان فيدان​ (Hakan Fidan)، أنّ "على الرّغم من الظّلم والاضطهاد الّذي يتعرّض له الشّعب الفلسطيني منذ عام 1947، إلّا أنّه يخوض نضالًا مشرّفًا، دون أن يتخلّى عن قضيّته المشروعة".

وأشار، في تصريح بمناسبة "اليوم العالمي للتّضامن مع ​الشعب الفلسطيني​"، إلى أنّ "الفلسطينيّين الّذين لم يتخلّوا عن أرضهم ويحافظون على هويّتهم ومستقبلهم، يمثّلون أيضًا الإيمان بالقانون الدّولي والقيم الإنسانيّة العالميّة"، لافتًا إلى أنّ "التّاريخ قد أظهر مرّات عديدة أنّ الظّلم لا يدوم".

وركّز فيدان على أنّ "الدّعم الدّولي لنضال الشعّب الفلسطيني يتزايد يومًا بعد يوم، وأصوات الدّول والأفراد ذوي الضمائر الحيّة تزداد قوّة. ومن المؤكّد أنّ الشّعب الفلسطيني سيتمتّع حتمًا بحياة حرّة وآمنة ومزدهرة على أرضه، تحت مظلّة دولته"، مشدّدًا على "أنّنا في تركيا، بمناسبة اليوم العالمي للتّضامن مع الشّعب الفلسطيني، نؤكد من جديد أنّنا سنواصل السّعي مع الشّعب الفلسطيني والمجتمع الدّولي لتحقيق العدالة والسّلام".