الجيش الإسرائيلي: 4 من المصابين في عملية إطلاق النار قرب أرئيل هم من الجنود

أقر الجيش الإسرائيلي، بأن "4 من المصابين في عملية إطلاق النار قرب أرئيل هم من الجنود".
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية
وأشارت إلى أن "أحد مجاهدينا باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة في أرئيل فأصاب 9 جراح 3 منهم حرجة".
وكانت قد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس مجلس مستوطنة كدوميم في الضفة الغربية، قوله إن "الهجوم عند مفترق "غيتي أفيسار" يؤكد أننا في حالة حرب بالضفة الغربية".
ورأى أن "الوقت مناسب الآن لدخول مدن الضفة بقوة كبيرة وتطهيرها"، على حد تعبيره.
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