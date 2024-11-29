في تصويت تاريخي.. البرلمان البريطاني يؤيد "الموت الرحيم"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في تصويت برلماني تاريخي، وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على طرح تشريع من شأنه إضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير.

وكانت نتيجة التصويت هي: مؤيد: 330، معارض: 275 أي ما يعادل أغلبية 55 صوتًا.

وهذه هي القراءة الثانية لمشروع القانون، هناك مراحل أخرى يجب أن يمر بها قبل أن يصبح قانونًا.

سينتقل مشروع القانون الآن إلى مرحلة اللجنة للتدقيق، مع منح مجلس اللوردات أيضًا الفرصة للتعبير عن آرائهم بشأن الإجراء قبل أن يصبح قانونًا محتملًا.

سيسمح مشروع القانون للبالغين المصابين بأمراض مميتة ولم يتبق لهم سوى ستة أشهر للعيش بطلب المساعدة الطبية لإنهاء حياتهم.

ومع ذلك، تقول تقارير برملنية إن هناك احتمالا أن يستمر النقاش لفترة طويلة، تصل إلى عامين ليصبح مشروع القانون قانونا شرعيا.