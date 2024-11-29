شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يثمن جهود الدولة من أجل تعزيز الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة، لدعم قطاعات الصناعة والزراعة، التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "نويصر" في بيان له، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتحديث المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، لافتا الي أن هذه الجهود تشمل دعم الفلاحين والمزارعين، تطوير البنية التحتية الزراعية، وتقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.

وأشار عضو مجلس النواب الي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة خلال الفترة الأخيرة لدعم هذين القطاعين الحيويين، من خلال توفير الخدمات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، لافتا الي أن هذه السياسات تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الوطني.

وتابع حديثه قائلا: "القيادة السياسية حريصة على دعم قطاع الصناعة من خلال استراتيجيات ورؤى وآليات تسمح بتطوير القطاع بما يتواكب من النهضة الحديثة تكنولوجيا واقتصاديا، ودعمها بكل الآليات المتطورة التي تسمح لها الدخول في التنافسية وغزو الأسواق العالمية، وبما يعزز من الطاقة الإنتاجية لدعم الصادرات المصرية، وكذلك تحويل وتغيير مسار بعض المنتجات من مسار الواردات إلى مسار الصادرات".