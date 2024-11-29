شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يفتتح مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط ضمن احتفالات اليوم العالمى للإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار إحياء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لليوم العالمي للإعاقة، شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، افتتاح مدرسة النور للمكفوفين بعد رفع كفاءتها بالتعاون بين مؤسسة صناع الخير وQNB مصر.

شملت أعمال التطوير تجهيز 60 فصلًا دراسيًا، معمل حاسوب، معملين للتطوير، مكتبة، وغرف أنشطة ترفيهية وثقافية، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمدرسة.

كما نُظمت قافلة طبية للكشف عن العيون ضمن مبادرة "عينيك في عينيك" لاكتشاف احتياجات طبية لطلاب المدرسة.

وخلال تفقده للأعمال، أكد محافظ أسيوط على أهمية هذه الشراكة بين صناع الخير وQNB مصر في دعم تعليم ذوي الإعاقة، معبرًا عن شكره للمؤسستين على جهودهما الكبيرة. من جهته، أكد دكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير أن رفع كفاءة المدرسة يأتي ضمن استراتيجية صناع الخير بالتعاون مع QNB لدعم التعليم الخاص لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أهمية هذا العمل في إطار جهود دعم التعليم بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال تطوير مدرسة النور تأتي ضمن استراتيجية مؤسسة صناع الخير و QNB مصر للمسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى تحسين الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

التحالف الوطني يفتتح مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط

التحالف الوطني يفتتح مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط

التحالف الوطني يفتتح مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط

التحالف الوطني يفتتح مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط

التحالف الوطني يفتتح مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط