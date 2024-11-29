ضاهر: ‏أبارك التمديد لقادة الأجهزة الأمنية والذي حصل على شبه إجماع في المجلس النيابي

أشار النائب ميشال ضاهر، الى أنني "‏أبارك التمديد لقادة الأجهزة الأمنية والذي حصل على شبه إجماع في المجلس النيابي وبحضور مئة نائب مع ما له من دلالات"، مضيفاً "أبارك ايضاً التمديد للعمداء والذي حاز على ٥٢ صوتاً أي أنه حصل بالأكثرية".

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