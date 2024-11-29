كلمة مرتقبة لأمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم

يلقي الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم كلمة اليوم، وفق ما أفادت قناة المنار.
وتأتي كلمة الشيخ قاسم بعد قرار وقف إطلاق النار في لبنان، والذي يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفذ خروقات لهذا القرار منذ دخوله حيز التنفيذ فجر الأربعاء.
وفي 27 تشرين الثاني، أعلن حزب الله أن "مجاهدي المقاومة ومن مُختلف الاختصاصات العسكريّة سيبقون على أتم الجهوزيّة للتعامل مع أطماع العدو الإسرائيلي واعتداءاته، وأعينهم ستبقى تتابع تحركات وانسحابات قوّات العدو إلى ما خلف الحدود، وأيديهم ستبقى على الزناد، دفاعا عن سيادة لبنان وفي سبيل رفعة وكرامة شعبه".
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