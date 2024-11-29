جمعية كشافة "الاستقلال" احتفلت بعيدها السنوي الثالث والخمسين بلقاء رمزي في دير مار روكز- الدكوانة

احتفلت جمعية كشافة "الاستقلال" بعيدها السنوي الثالث والخمسين بلقاء رمزي في دير مار روكز-الدكوانة، مركز الرئاسة العامة الانطونية، بحضور تمثيلي لمكونات الجمعية وأخواتها مراعاة للظروف التي يمر بها لبنان.

تضمن اللقاء قداساً احتفل به النائب العام الانطوني الأب بطرس عازار ممثلا راعي الجمعية الاباتي جوزف بورعد الرئيس العام للرهبانية الانطونية المجود خارج البلاد.

طلب عازار، في عظته، من الكشفية "التمثل بالعذراء مريم، ونحن في اسبوع بشارتها، لأنها تعلمنا الاصغاء لدعوة الرب لنا لنكون خداما لبعضنا البعض وعاملين بحسب إرادة ربنا الى جانب الالتزام بالوعد الكشفي وبالتواضع وبعمل الرحمة والمحبة وبنشر الفرح والرجاء وبخاصة في الأزمنة الصعبة".

ودعا "الجمعيات الكشفية لكي تعزز التزامها بالقيم الإيمانية والوطنية والكشفية الكفيلة بنهوض لبنان والعالم من الازمات المتنوعة وبالحفاظ على البيئة السليمة بجميع مظاهرها لتعود الارض حسنة كما خلقها الله ولكي نحافظ معا على المبدأ الكشفي بوجوب ان نترك كل مكان حللنا فيه أفضل مما كان. واستنادا الى ذلك تسعى جمعيتنا للقيام بدور وطني وكشفي مميز على مستوى المواطنة والحياة الكريمة انطلاقا من شعارها لهذه السنة الكشفية: مواطنون للحياة ".

وبعد القداس شكر امين سر الجمعية القائد جورج نيسي باسم الهيئة الادارية والمفوضية العامة الساهرين على الجمعية، رعاة وقادة ومرشدين ومرشدات، ورؤساء المراكز والأفواج، مؤكدا "حرص الجمعية، وفي ظل كل السواد المقلق الذي يلف لبنان، على البقاء دوما علامة منيرة في الخدمة الوطنية والكشفية وفي التألق محليا واقليميا وعالميا".