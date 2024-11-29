معلومات خاصة لـ"النشرة": السفير الإيراني سيعود إلى لبنان مساء الأحد

أفادت معلومات خاصة لـ"النشرة"، بأن السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى اماني سيعود إلى بيروت مساء الأحد.

وكان السفير الإيراني قد أصيب في تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان التي نفذتها إسرائيل في شهر أيلول الماضي، ونقل على إثر ذلك إلى طهران لتلقي العلاج.

وكان أول ظهور لمحتبى أماني في 12 تشرين الثاني حين اجتمع سفير إيران لدى بيروت مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.