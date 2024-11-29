قائد الجيش استقبل رئيس لجنة الإشراف الخماسية وبحثا في آلية التنسيق بين الجهات المعنية في الجنوب

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة رئيس لجنة الإشراف الخماسية الجنرال الأميركي Major Gen. Jasper Jeffers، وتناول البحث الأوضاع العامة وآلية التنسيق بين الجهات المعنية في الجنوب.

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