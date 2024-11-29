الجيش الإسرائيلي هدد سكان الجنوب: يمنع الانتقال جنوبًا من نهر الليطاني من الساعة 5 مساء وحتى 7 صباحا

هدد الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان، حيث قال: "يمنع بتاتًا التنقل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17:00) وحتى الساعة السابعة صباحًا (07:00) يوم غد".

إلى ذلك، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "قواتنا تواصل انتشارها في جنوب لبنان لحماية إسرائيل ومواطنيها".

ويواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عبر القصر وتحليق المسيرات والاعتداء على المواطنين والتحرك في البلدات الحدودية.