أعلن وزير خارجية النرويج، في تصريح لقناة الجزيرة، أن "أوسلو تحيي اليوم تظاهرة للوقوف تضامنا مع الفلسطينيين بمبادرة من الكنيسة النرويجية".
وقال إن "الملك والحكومة وقادة القوى السياسية شاركوا في تظاهرة التضامن مع الفلسطينيين".
وأضاف وزير خارجية النرويج "علينا وقف الحرب وأعمال القتل في غزة لكن يجب السعي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني"، وقال: "أخذنا مبادرات مثل الاعتراف بدولة فلسطين ودعم الأنروا ونأمل أن تحذو دول أخرى حذونا".
وشدد على أنه "يجب التفكير الجماعي أبعد من خطوة وقف إطلاق النار أي تحقيق قيام الدولة الفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية النرويج: ملك البلاد والحكومة وقادة القوى السياسية شاركوا في تظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين في أوسلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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