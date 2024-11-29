عراقجي: تنشيط الجماعات الإرهابية في سوريا مخطط أميركي صهيوني عقب هزائم الكيان في لبنان وفلسطين

أشار وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري بسام الصباغ لبحث آخر التطورات في سوريا والمنطقة، الى أننا "نؤكد استمرار دعم الحكومة والشعب والجيش السوري في محاربة الإرهاب وحماية الأمن".

ورأى عراقجي، أن "تنشيط الجماعات الإرهابية في سوريا مخطط أميركي صهيوني عقب هزائم الكيان في لبنان وفلسطين".