أشار رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة بنيامين، الى أننا "ندعو رئيس الحكومة ووزير الدفاع لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة".
وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن منفذ عملية أرئيل التي تبنتها كتائب القسام "تمكن من إفراغ 3 مخازن رصاص نحو الحافلة قبل إطلاق الجيش النار عليه".
ولفتت إلى أن "منفذ عملية أرئيل هو سامر حسين من قرية عينبوس جنوب نابلس ويبلغ من العمر 46 عاما".
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية
وأشارت إلى أن "أحد مجاهدينا باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة في أرئيل فأصاب 9 جراح 3 منهم حرجة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة بنيامين: ندعو رئيس الحكومة ووزير الدفاع لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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