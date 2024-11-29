إذاعة الجيش الإسرائيلي: عملية إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب مدينة الخليل ويجري البحث عن المنفذ

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن محاولة لتنفيذ عملية إطلاق نار تجاه قوة إسرائيلية قرب مدينة الخليل دون وقوع إصابات، وهذه العملية الثانية اليوم بعد عملية إطلاق نار تبنتها كتائب القسام تجاه حافلة أصابت خلالها 9 جنود إسرائيليين قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن إطلاق النار الثاني اليوم تجاه القوة الإسرائيلية قرب الخليل نفذ عبر سيارة نجحت بعد ذلك بالانسحاب.
وأشارت إلى أن قوات إسرائيلية كبيرة تجري عمليات تمشيط واسعة بحثا عن مطلقي النار بعد انسحابهم، بحسب الإذاعة.
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