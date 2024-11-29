مصر تطلب متابعة التحقيقات في مقتل رامي الجمل بإيطاليا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بيانا أكدت فيه أنها تتابع عن كثب مع السلطات الإيطالية حادث مقتل الشاب المصري رامي الجمل.

وقد وجه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، القنصلية المصرية العامة بمدينة ميلانو فور العلم بالواقعة بمتابعة إجراءات وسير التحقيقات مع السلطات الإيطالية، والوقوف على تقرير جهات الاختصاص لمعرفة ملابسات واقعة الوفاة، فور الانتهاء من التحقيقات، وتقدمت وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد.

وشهدت مدينة ميلانو الإيطالية اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومهاجرين أغلبهم من المصريين استمرت لعدة أيام، بعد مصرع شاب مصري يدعى رامي الجمل دهسا خلال ملاحقة أمنية للشرطة الإيطالية.

ووفق ما ذكرت صحف إيطالية فقد اندلعت احتجاجات ومصادمات مع الشرطة قادها عدد من المهاجرين من المقيمين في حي "كورفيتو" بميلانو، بسبب مصرع الشاب المصري رامي الجمل.

ووفقا لرواية شهود العيان، فإن البداية كانت ليلة 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حيث كان الشاب المصري رامي الجمل يستقل دراجة نارية يقودها مهاجر آخر من أصل تونسي، وعند مرورهما من أمام نقطة تفتيش لم يتوقفا استجابة لأمر الشرطة واتجها بسرعة في الناحية العكسية ما دفع قوات الأمن لملاحقتهما.