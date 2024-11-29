قصف مدفعي وإصابات باستهداف إسرائيلي لسيارة جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت مصادر لبنانية، اليوم الخميس، بإصابة ثلاثة أشخاص في غارة من مُسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة مركبا الحدودية، جنوبي لبنان.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن مسيّرة استهدفت سيارة في مركبا بهدف الإبعاد، وليس القتل.

وقالت قناة كان العبرية، إنه بعد مرور حوالي 30 ساعة على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ أفادت الأنباء بتحليق للمسيرات الإسرائيلية في أجواء الجنوب اللبناني وجبل لبنان.

وتابعت، "كما سُمعت أصوات إطلاق نار في مارون الراس، وفي مناطق أخرى بجوار عيترون محيط المالكية، وتعرضت بلدة عيتا الشعب وبنت جبيل ليلًا لقصف مدفعي إسرائيلي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حذّر سكان 10 قرى لبنانية من العودة إلى منازلهم، وهي قرى: شبعا، الهبارية، ومرجعيون، وأرنون، ويحمر، والقنطرة، وشقرا، وبرعشيت، وياطر، والمنصوري.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي: "جيش الدفاع لا ينوي استهدافكم، ولذلك يُحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. وكل من ينتقل جنوب هذا الخط يُعرّض نفسه للخطر".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس، أنه قتل 6 أشخاص منذ بداية وقف إطلاق النار في لبنان، واعتقل 4 آخرين بعد أن دخلوا "منطقة محظورة" في جنوب لبنان، حيث يتمّ استجوابهم. كما أُصيب صحافيان بعدما أطلقت قوات إسرائيلية متمركز في بلدة الخيام اللبنانية الحدودية، النار تجاه مجموعة من الإعلاميين خلال متابعتهم عودة الأهالي والانسحاب الإسرائيلي من البلدة.

المصدر : وكالات