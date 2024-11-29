وانشطن: نشطاء يدعون لمقاطعة اليوم التسويقي السنوي الأهم في أميركا بسبب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا نشطاء في الولايات المتحدة الأميركية لمقاطعة "black Friday" لهذا العام، ضمن المحاولات الشعبية والمؤسساتية للضغط على الحكومة الأميركية لوقف إرسال الأسلحة (آخرها بقيمة 680 مليون دولار) والدعم المالي إلى دولة الاحتلال، لإجبارها على وقف حرب الإبادة في قطاع غزة .

وطالب النشطاء بمقاطعة التسوق في اليوم التسويقي السنوي الأهم في أميركا، لتحقيق خسائر للشركات المحلية التي تملك تأثيرا في صناع القرار تجبرهم على الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن، لوقف شحنات الأسلحة وتحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وتقديم الأغذية والمساعدات اللازمة للمواطنين في القطاع، لا سيما في مناطق الشمال.

المصدر : وكالة وفا