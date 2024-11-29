هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية أرئيل تمكن من إفراغ 3 مخازن رصاص نحو الحافلة قبل إطلاق الجيش النار عليه

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن منفذ عملية أرئيل التي تبنتها كتائب القسام "تمكن من إفراغ 3 مخازن رصاص نحو الحافلة قبل إطلاق الجيش النار عليه".

ولفتت إلى أن "منفذ عملية أرئيل هو سامر حسين من قرية عينبوس جنوب نابلس ويبلغ من العمر 46 عاما".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية

وأشارت إلى أن "أحد مجاهدينا باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة في أرئيل فأصاب 9 جراح 3 منهم حرجة".