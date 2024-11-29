اعلنت كتائب القسام مسؤوليتها عن إطلاق النار قرب أرئيل بالضفة. واشارت الى أن "أحد مجاهدينا باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة في أرئيل فأصاب 9 جراح 3 منهم حرجة"، كاشفة أن "نزف لشعبنا العظيم الشهيد القسامي المجاهد سامر حسين منفذ العملية البطولية قرب أرئيل".

كانت هذه تفاصيل خبر كتائب القسام: نعلن مسؤوليتنا عن إطلاق النار قرب أرئيل بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.