ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "منفذ عملية إطلاق النار قرب أرئيل كان قد قضى سابقا عقوبة في السجن على خلفية أمنية"، مضيفة "منفذ عملية أرئيل وصل من نابلس عبر طريق دون حواجز أو تفتيش وترجل من سيارته بسلاح إم 16".
ولفتت الإذاعة إلى أن "منفذ الهجوم أطلق النار على حافلة ورد جنود بإطلاق النار ما أدى لمقتله وانتهاء الحدث"، وذلك بعد أن أصيب 9 أشخاص في العملية بينهم حالات حرجة وجنود.
وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الجيش يرجح أن جهات عديدة تعمل على تحويل "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) إلى جبهة حرب مركزية".
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يرجح أن جهات عديدة تعمل على تحويل الضفة الغربية إلى جبهة حرب مركزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.