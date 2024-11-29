إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يرجح أن جهات عديدة تعمل على تحويل الضفة الغربية إلى جبهة حرب مركزية

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "منفذ عملية إطلاق النار قرب أرئيل كان قد قضى سابقا عقوبة في السجن على خلفية أمنية"، مضيفة "منفذ عملية أرئيل وصل من نابلس عبر طريق دون حواجز أو تفتيش وترجل من سيارته بسلاح إم 16".

ولفتت الإذاعة إلى أن "منفذ الهجوم أطلق النار على حافلة ورد جنود بإطلاق النار ما أدى لمقتله وانتهاء الحدث"، وذلك بعد أن أصيب 9 أشخاص في العملية بينهم حالات حرجة وجنود.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "الجيش يرجح أن جهات عديدة تعمل على تحويل "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) إلى جبهة حرب مركزية".