اشار رئيس الاستخبارات البريطانية، الى أن "طموحات إيران النووية تهديد لنا جميعا". ورأى أن "روسيا تنفذ حملة تخريب متهورة إلى حد كبير في أوروبا".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاستخبارات البريطانية: طموحات إيران النووية تهديد لنا جميعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.