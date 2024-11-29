المعارضة السورية المسلحة: بدأنا التوغل داخل أحياء حلب

ادعت المعارضة السورية المسلحة، بحسب قناة الجزيرة، أنها بدأت التوغل داخل أحياء مدينة حلب.

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه اشتباكات بين الجيش السوري من جهة وما يسمى بيهئة "تحرير الشام" وفصائل مسلحة موالية لها من جهة أخرى.

في وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) عن مصدر أمني في الحكومة السورية، إعلانه عن وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة ‎حلب.

وكان قد أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أمس، عن مقتل أكثر من 250 شخصا غالبيتهم من المسلحين في جراء المعارك المتواصلة منذ بين الجيش السوري، وهيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها في شمال سوريا، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.