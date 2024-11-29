اشارت بلدية ميس الجبل، الى أننا "نتابع مع الجيش اللبناني والجهات المختصة كافة الاجراءات لتسهيل عودتكم الآمنة الى بلدتنا الحبيبة في الوقت المحدد حيث سنقوم بإبلاغكم تباعاً بكافة الإجراءات مع خطة العودة الكريمة الى ربوع ارضنا".
ولفتت في بيان، الى أنه "نظراً لخطورة الدخول الى البلدة في الوقت الحالي، وقيام العدو الصهيوني باطلاق النار والقذائف المدفعية على احياء وشوارع البلدة بهدف استهداف اي تحرك مدني في المنطقة الحدودية، ونظراً لوجود ألغام وعبوات وقذائف غير منفجرة في البيوت والاحياء ووجود بعض المنازل التي ما زالت مفخخة وقد تنفجر في اي لحظة، ونظراً لاغلاق شوارع البلدة بالركام والعوائق، فاننا نناشدكم ونراهن على وعيكم والتزامكم، بعدم التوجه في الوقت الحالي الى بلدتنا بانتظار البيانات التوجيهية اللاحقة".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية ميس الجبل ناشدت الأهالي عدم العودة في الوقت الحالي: نتابع مع الجيش كافة الإجراءات لتسهيل عودتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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