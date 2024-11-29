مشاهد من لحظة قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار باتجاه مواطنين أثناء مراسم دفن في الخيام

أظهرت مشاهد متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار باتجاه مواطنين أثناء مراسم دفن في الخيام جنوبي لبنان.
في وقت سابق من اليوم، أوضحت قناة المنار بأن ما حصل في مدينة الخيام هو اعتداء على مواطنين كانوا في جبانة البلدة يدفنون متوفية، ولم يقم الجيش الإسرائيلي باختطاف اي شخص.
وقالت القناة إن "العدو يتمركز في الحي الشرقي الشمالي ويحاول السيطرة بالنار على الاحياء الاخرى".
ويأتي ذلك بعد وقف إطلاق النار في لبنان، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خروقات عبر القصف أو تحليق المسيرات في الجنوب.
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